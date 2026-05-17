اجرای طرح فیبر نوری در شهرکهای مسکونی یاس بهار و پارس سرام قرچک
رییس اداره مخابرات شهرستان قرچک همزمان با روز مخابرات گفت: در راستای هوشمند سازی شهری اجرای طرح فیبر نوری در شهرکهای مسکونی یاس بهار و پارس سرام قرچک به طول پنج کیلومتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حمید رضا سیری افزود: اجرای فاز اول طرح فیبر نوری در شهرک صنعتی قرچک به پایان رسید و پیگیریها برای اجرای فاز دوم فیبر نوری در شهرک صنعتی قرچک نیز ادامه دارد.
وی همچنین از اجرای جشنواره تخفیف شرکت مخابرات در قرچک بمناسبت هفته مخابرات خبر داد و گفت: مشترکان می توانند با شرکت در این جشنواره از تخفیف های پنجاه درصدی بهرمند شوند.
شهرستان قرچک ۶۵ هزار مشترک خط مسی تلفن ثابت و چهار هزار مشترک فیبر نوری دارد.