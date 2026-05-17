به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان با اشاره به اینکه حوالی ساعت یک و ۳۰ دقیقه امروز طبقه هفتم ساختمان اداری منطقه آزاد به دلیل تعمیرات و عملیات جوشکاری حین کار آتش گرفت گفت: این آتش سوزی جزئی بود و سریعا به طور کامل خاموش شد.

مهدی کاظمیان افزود: این آتش بر اثر پرتاب اشعه جوش بر روی یک ماده شعله ور شد و بلافاصله با کمک نیرو‌های مستقر در ساختمان با کپسول‌های آتش نشانی مهار شد.

وی با بیان اینکه آتش به بخش‌های دیگر سرایت نکرد گفت: در این حادثه سقف یکی از بال‌های ساختمان دچار حریق شده بود که پس از ۲۵ دقیقه مهار و محیط کاملا پاکسازی شد.