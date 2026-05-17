سرپرست حجاج ایرانی در همایش «حج در اندیشه مقام معظم رهبری» گفت: حج، انسان را به همزیستی مسالمت‌آمیز، ساده‌زیستی، در جهت ارتقای منزلت انسانی، بندگی خدا و دوری از استکبار هدایت می‌کند.

حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است حج، مدرسه همزیستی و ساده زیستی برای ارتقای منزلت انسانی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در همایش «حج در اندیشه مقام معظم رهبری» ویژه مهندسان که امروز در هتل بلدالطیب مکه مکرمه برگزار شد، با اشاره به نقش مهندسان در تبدیل ایده‌ها به ابزار‌های کاربردی، گفت: مهندسان امکانات را به واقعیت‌های مفید برای زندگی بشر تبدیل می‌کنند، اما در عالم هستی، مهندس بزرگ خداوند متعال است که اصل امکان را می‌آفریند و برای هر پدیده‌ای نظام هدایت شدن و کمال آن را قرار می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین نواب انسان را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این مهندسی الهی دانست و افزود: خداوند برای انسان چارچوب‌هایی همچون تقوا، عدالت‌خواهی و بندگی را ترسیم کرده است تا بشر به جایگاه حقیقی خود برسد.

وی با بیان اینکه حج، درس همزیستی مسالمت‌آمیز به انسان می‌دهد، اظهار کرد: در صفوف نماز جماعت مسجدالحرام، مسلمانانی از شرق و غرب عالم در کنار یکدیگر می‌ایستند و این جلوه‌ای از وحدت و برادری و همزیستی اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، ساده‌زیستی را از مهم‌ترین آموزه‌های حج برشمرد و ادامه داد: زائر خانه خدا با دو قطعه لباس احرام، بدون تفاخر و تجمل، وارد مناسک حج می‌شود و این رفتار، فاصله عمیق فرهنگ حج با روحیه تجمل‌گرایی را نشان می‌دهد.

سرپرست حجاج ایرانی با استناد به آیات قرآن کریم، خانه خدا را پناهگاه انسان‌ها و حج را عامل قیام و بیداری امت اسلامی توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، حج می‌تواند محور بیداری و نجات انسان‌ها باشد؛ مشروط بر آنکه مسلمانان به حقیقت و پیام‌های این فریضه الهی توجه کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به آیات «یَا أَیُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ» و «الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ» تصریح کرد: خداوند از موجودی ناچیز، انسانی می‌سازد که می‌تواند به مقام خلیفة‌اللهی برسد و این بزرگ‌ترین جلوه مهندسی الهی در عالم آفرینش است.

وی با اشاره به روایتی ازامام جواد (ع) گفت: آن حضرت، صبر را تکیه‌گاه انسان معرفی کرده‌اند و مخالفت با هوای نفس را شرط رشد و تعالی انسان دانسته‌اند.

سرپرست حجاج ایرانی افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حتی جرائم، ناشی از بی‌صبری و ناتوانی در کنترل خواسته‌های نفسانی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت همچنین به نامه معروف امام رضا (ع) به فرزندشان امام جواد (ع) اشاره کرد و آن را منشوری تربیتی برای خانواده‌ها دانست.

وی گفت: امام رضا (ع) در این نامه، فرزند خود را به سخاوت، استقلال در تصمیم‌گیری، توجه به نیازمندان، همراه داشتن مال برای کمک به دیگران و بی‌اعتنایی به ترس از فقر دعوت می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب ادامه داد: این نامه نشان می‌دهد که چگونه یک پدر می‌تواند با تربیت صحیح، فرزند خود را به شخصیتی بزرگ و اثرگذار در جامعه تبدیل کند.

براساس این گزارش، در ابتدای این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با تأکید بر نقش نخبگان و فرهیختگان در برنامه‌های فرهنگی حج، گفت: هدف بعثه مقام معظم رهبری از برگزاری این همایش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی زائران فرهیخته در تبیین معارف حج است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین رکن‌الدینی افزود: یکی از برنامه‌های ثابت بعثه در سال‌های اخیر، برگزاری همایش‌های علمی با محور «حج در اندیشه مقام معظم رهبری» است که در قالب فراخوان عمومی برای همۀ زائران برگزار می‌شود تا فرهیختگان در رشته‌های مختلف بتوانند آثار و مقالات خود را ارائه کنند.

معاون فرهنگی بعثه ادامه داد: امسال بیش از ۶۵ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد، اما به دلیل شرایط خاص و ابهام در برگزاری حج تا روز‌های پایانی، برخی علاقه‌مندان فرصت حضور و ارائه مقاله را پیدا نکردند و تعدادی از نویسندگان نیز از جاماندگان حج بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رکن‌الدینی با ابراز خرسندی از حضور جمعی از مهندسان در این نشست، جامعه مهندسی ایران را از افتخارات کشور دانست و گفت: بخش مهمی از پیشرفت‌های علمی، صنعتی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش مهندسان و متخصصان این مرز و بوم است.

در پایان این همایش، سه مقاله با عناوین «شاخصه‌های حج برائت از دیدگاه رهبر شهید»، «تحلیل نمادشناختی اعمال حج و تأثیر آن بر سبک زندگی انسان با نگاه رهبر شهید» و «حج؛ نمونه‌ای از تجلی پیوند عبادت فردی و مسئولیت اجتماعی با تأکید بر بیانات رهبر شهید» ارائه و از نویسندگان آنها قدردانی شد.