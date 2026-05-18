به مناسب هفته فرهنگی و گرامیداشت روز جهانی موزه بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و تخصصی در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت:با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح استان، بیش از ۳۰ برنامه در قالب برنامه‌های فرهنگی، تخصصی و آموزشی در پهنه استان اصفهان هم‌زمان با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی در استان اصفهان برگزار می‌شود.

سید روح‌الله سید العسگری افزود: در سطح شهر اصفهان برنامه‌هایی ازجمله ویژه‌برنامه روایتگری، نمایشگاه آثار تخریب‌شده تزئینات وابسته به معماری در جنگ رمضان، نمایشگاه قطعات جداشده از جنگ‌افزارها در اصابت به محدوده باغ چهلستون، نشست برخط مدیران پایگاه‌های جهانی استان، برگزاری نمایشگاه در تعامل با موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، تور گردشگری روایت رزم و تجلیل از حافظان میراث‌فرهنگی در جنگ تحملی، بخشی از برنامه‌هایی است که در این ایام در سطح شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.

او افزود: در شهرستان‌های استان نیز برنامه‌هایی همچون بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کاشان، مسابقه نقاشی با موضوع حفاظت از آثار تاریخی ویژه کودکان در نائین، آیین افتتاح موزه آستان مقدس آقا علی عباس بادرود در شهرستان نطنز و رونمایی از ۲ نسخه خطی نفیس و ارزشمند در موزه خصوصی کتب و نسخ خطی پبده فولاد شهر در شهرستان لنجان ازجمله برنامه‌هایی است که در این هفته در سطح استان اصفهان برگزار خواهد شد.

روز جهانی موزه مصادف است با ۲۸ اردیبهشت‌ماه و این روز آغاز هفته گرامیداشت میراث‌فرهنگی است که تا ۳ خردادماه ادامه خواهد داشت.