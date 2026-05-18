به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تعزیرات حکومتی اداره کل تعزیرات استان اصفهان گفت: موجودی پرونده در شعب تعزیرات شهر اصفهان ۴۲۰ فقره در پایان فروردین ماه بوده اما در اردیبهشت ماه جاری نیز دو هزار و ۷۱۱ فقره در ۲۶ روز گذشته برای رسیدگی ارجاع شده است.

محمد سوادکوهی افزود: از این تعداد پرونده وارده در این ماه، ۲۲۸۰ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۱۱۶ مورد پرونده قاچاق کالا و ارز و بقیه در حوزه بهداشت ، دارو و درمان بوده است.

وی در ادامه گفت: این حجم از گزارشات تخلف باید در هفت شعبه بدوی شهر اصفهان و سه شعبه تجدید نظر تصمیم گیری و منتهی به صدور رای در پرونده های شاکی دار و معمولی گردد.

سوادکوهی افزود: به غیر از رسیدگی در محل شعب و اجرای آرا و احکام که طبق آیین دادرسی و روند قضایی انجام می شود، اجرای گشت های مشترک نظارتی به همراه ضابطان و حضور میدانی نیز در برنامه روزانه شعب تعزیرات حکومتی شهر اصفهان است.

معاون تعزیرات حکومتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: مردم دیدبان تعزیرات در معرفی گرانفروشان رویکرد تعزیرات حکومتی اصفهان بوده و شب ها در مواکب خیابانی میزهای خدمت مستقیم و دریافت گزارشات مردمی نیز در حال اجرا و همشهریان از طریق بستر ارتباطی سامانه ۱۳۵ نیز میتوانند ضابط افتخاری تعزیرات باشند.