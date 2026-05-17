تالاب‌های شیمبار خوزستان و زریوار کردستان سرریز و تالاب حله بوشهر به طور کامل آبگیری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: افزایش بارش‌ها و اجرای طرح‌های احیایی، باعث بهبود وضعیت تعدادی از تالاب‌های کشور شده است. تالاب‌های شیمبار، زریوار و حله امسال سرریز کرده‌اند و هورالعظیم نیز آبگیری نسبتا مناسبی داشته است.

آرزو اشرفی‌زاده با اشاره به افزایش ۳.۷ درصدی میانگین بارش کشور اعلام کرد: شرایط تالاب‌ها در استان‌های مختلف متفاوت است، اما در مجموع برخی تالاب‌ها نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند.

وی افزود: تالاب بوجاق گیلان در وضعیت مناسب قرار دارد و تالاب انزلی نیز با اجرای برنامه‌های مقابله با سنبل آبی شرایط بهتری پیدا کرده است وخلیج گرگان و میانکاله همچنان نیازمند اقدامات تکمیلی برای تأمین آب هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت :تالاب آلاگل گلستان به دلیل کمبود بارش، آبگیری مطلوبی نداشته است وتالاب قوری‌گل آذربایجان شرقی حدود ۷۰ درصد آبگیری شده و قره‌قشلاق نیز شرایط نسبتا مناسبی دارد. در فارس، مهارلو حدود ۸۰ درصد، ارژن ۳۰ درصد و بختگان بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آبگیری شده‌اند.

وی تصریح کرد هورالعظیم و شادگان در خوزستان از وضعیت آبی نسبتا مطلوبی برخوردارند و تالاب بامدژ نیز در مسیر احیا قرار دارد.و تالاب‌های شیمبار، زریوار و حله امسال به طور کامل آبگیری و سرریز کرده‌اند.

تالاب مرّه قم شرایط مناسبی دارد، اما حوض سلطان و دریاچه نمک همچنان با کم‌آبی روبه‌رو هستند.

تالاب صالحیه البرز نیز وضعیت نامناسبی دارد و تنها بخش محدودی از آن آبگیری شده است.

اشرفی‌زاده در پایان تأکید کرد: احیای پایدار تالاب‌ها نیازمند تأمین حق‌آبه قانونی محیط زیست، مدیریت مصرف آب و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است.

آرزو اشرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست: هورالعظیم نسبتاً مناسب آبگیری شده و مخزن ۳ این تالاب در حال تکمیل است.