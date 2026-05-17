به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن، در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در تامین اسلب و ورق مورد نیاز داخل کشور به غیر از ذخایر داخلی، بحث واردات مطرح است که البته در این خصوص نیز کشور‌های که دارای اسلب هستند سعی می‌کنند که خودشان زنجیره تولید را کامل کنند بنابراین در این باره با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی گفت: در زنجیره تولید فولاد، هم اکنون در بحث گندله مازاد بر نیاز داخل داریم که مازاد گندله نیز شکننده است و نمی‌شود ذخیره کرد. همانطور که در ۵-۶ سال پیش نیز با چنین مشکلی مواجه بودیم که گندله مازار بر نیاز بود، اما به خاطر بی تدبیری، کندله‌های مازاد پودر شد و آن همه هزینه‌ای که در زنجیره تولید صرف کرده بودیم، از بین رفت.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه در بحث گندله بایستی دقت لازم را داشته باشیم افزود: حتما بایستی عوارض صادراتی آن حذف شود تا بحث صادرات گندله مازاد تسهیل شود.