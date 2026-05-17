پخش زنده
امروز: -
رسانه فیفا فهرست تیم ملی ایران را با تجربه خواند و نوشت: چند بازیکن سرشناس در فهرست امیر قلعهنویی قرار نگرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رسانه فیفا در گزارشی به شرایط و برنامههای تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت: امیر قلعهنویی فهرست اولیه ۳۰ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جامجهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این تیم که برای چهارمین حضور متوالی خود را آماده میکند به ترکیه سفر خواهد کرد تا در دیداری تدارکاتی به مصاف گامبیا برود و سپس به کمپ اصلی خود در آریزونا آمریکا نقل مکان کند.
علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، محمد خلیفه، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، امید نورافکن، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، حسین کنعانی، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی، سامان قدوس، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق نیا، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی، مهدی طارمی، هادی حبیبینژاد، امیرحسین حسینزاده، امیرحسین محمودی، دنیس درگاهی، کسری طاهری و علی علیپور نفراتی هستند که امیر قلعهنویی اعلام کرده است، فهرستی که به ۲۶ بازیکن کاهش خواهد یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده؛ تیم قلعهنویی از نظر تجربه بسیار غنی است و مهدی طارمی ستاره خط حمله این تیم است. او یکی از بازیکنانی است که سابقه و تجربه خوبی در تیم ملی ایران دارد، اما در این تیم نامی از چند بازیکن مطرح، چون الله یار صیادمنش و محمدجواد حسیننژاد دیده نمیشود.
در این گزارش اشاره شده که قلعهنویی انتخاب این نفرات را سختترین تصمیم فنی دوران مربیگریاش دانسته است.
گفتنی است برنامه بازیهای تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
ایران - نیوزلند، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ایران - بلژیک، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ایران - مصر، ۵ تیر ۱۴۰۵