مراسم بزرگداشت حکیم فردوسی در خرمآباد
مراسم پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی،حماسهسرای نامی ایران،در اجتماع دفاع از ولایت و وطن در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛قاسم صحرایی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت:در هفتادوهفتمین اجتماع مردمی مدافعان ولایت و وطن، مراسم پاسداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، حماسهسرای نامی ایران، به میزبانی دانشگاه لرستان در خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم،سخنرانان با اشاره به تداوم حماسه از آرش و رستم تا دلهایی که برای ایران میتپد، بر زنده بودن روح حماسه در میان مردم این سرزمین تأکید کردند.
در این گردهمایی که با حضور دانشگاهیان و علاقهمندان فرهنگ ایران برگزار شد، یادآور شد که مردم ایران همواره با نام فردوسی، هویت خویش را پاس داشتهاند و این مهم با ذکر «چو ایران نباشد تن من مباد» در این مراسم گرامی داشته شد.