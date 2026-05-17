یک منبع آگاه اعلام کرد: تعدادی از کارگران یک شرکت پیمانکاری در زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس به دلیل اتمام طرح، قراردادشان به پایان رسید و قرار است در طرح‌های دیگر به کارگیری شوند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خبری مبنی بر اخراج ۱۳۸ کارگر شرکتی در زیرمجموعه صنایع مس ایران بر روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت.

شرکتی که در آبان ماه سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران، در قالب یک شرکت خصوصی تاسیس شد و اکنون تحت مالکیت کامل شرکت ملی صنایع مس ایران قرار دارد.



پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص چرایی و جزییات این ماجرا به اینجا ختم شد که یک منبع آگاه اعلام کرد کارگران به صورت موقت در یکی از شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند و طبق ساختار این شیوه که در تمام دنیا مرسوم است پس از اتمام طرح به عنوان نیروی آزاد به شمار می‌آیند.

وی با بیان اینکه قرارداد‌ها در شرکت‌های پیمانکاری غالبا به صورت موقت بوده است ادامه داد: شرکت پیمانکاری فوق طرح دیگری برای اجرا نداشته است.



این منبع آگاه تصریح کرد: برخی از این کارگران که نیروی آزاد در طرح به اتمام رسیده محسوب می‌شوند قرار شده در طرح های دیگر براساس توانمندی و نیاز، به کار گرفته شوند.