به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه دولت با استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی طرح‌ها هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار استان تزریق کرد.

انتظام سهمگین همچنین از برنامه ریزی برای اجرای طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن در سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ طرح استانی با دریافت مجوز ماده ۲۳ اجرا شد، افزود: طرح‌های ملی شامل بیمارستان‌های تخصصی، سد‌ها و ساختمان استانداریاز جمله این طرح ها است.