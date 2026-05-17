رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: تیم کنترل نامحسوس پلیس راه در محور باغین-کرمان، یک دستگاه پژو پارس که در مسیر اصلی اقدام به حرکت خلاف جهت کرده بود را متوقف کردند.

توقیف دو خودروی متخلف به سبب حرکت خلاف جهت و پلاک مخدوش

توقیف دو خودروی متخلف به سبب حرکت خلاف جهت و پلاک مخدوش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: تیم کنترل نامحسوس پلیس راه در محور "باغین-کرمان"، یک دستگاه پژو پارس که در مسیر اصلی اقدام به حرکت خلاف جهت کرده و امنیت این محور پرتردد استان را به خطر انداخته بود را متوقف کردند که این خودرو به مدت یک ماه به پارکینگ منتقل و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ "معین‌الدینی" همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی پراید با پلاک مخدوش در محور "راین-جیرفت" خبر داد و یادآور شد: تغییر در ارقام پلاک، نه یک تخلف، بلکه جرم بوده و تیم‌های پلیس راه با جدیت با این تخلف برخورد می‌کنند.