به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان اعلام کرد: با فروکش کردن طوفان شن و بهبود شعاع دید افقی، محور "انار – یزد" که از صبح امروز مسدود شده بود، با تلاش عوامل پلیس راه و راهداری بازگشایی شد.

‌سرهنگ "معین‌الدینی"، افزود: در حال حاضر تردد در این محور به صورت روان در جریان است، اما با توجه به احتمال وزش باد، از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه رانندگی کنند.