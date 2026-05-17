مردم ولایتمدار خوی به یاد رهبر شهید خود و در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، تا حماسهای دیگر از جنس بصیرت و بیعت رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه اجتماعات خودجوش و حماسی مردم غیور ایران اسلامی، مردم ولایتمدار شهرستان خوی باردیگربه یاد رهبر شهید خود و در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، به خیابانها آمدند تا حماسهای دیگر از جنس بصیرت و بیعت رقم بزنند.
خیابانهای شهرستان خوی امشب میزبان مردمی بود که با قلوبی مالامال از خشم و انزجار نسبت به جنایات استکبار جهانی و آمریکا، فریاد خونخواهی رهبر شهیدشان را سر دادند. حاضران در این اجتماع باشکوه، با شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا» و «هیهات منا الذله»، بار دیگر بر ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تاکید کردند.
ویژگی برجسته امشب پیوند شور انقلابی با شعور حسینی بود. مردم متدین خوی در کنار طنین شعارهای حماسی و انقلابی، با نوای اهلبیت (ع) به سوگواری و عزاداری پرداختند.
در این مراسم، مردم با اخلاص و ارادتی برخاسته از عمق جان، با رهبر عزیز و جدید خود تجدید میثاق کرده و اعلام داشتند که در مسیر آرمانهای والای ولایت، ثابتقدم و استوار باقی خواهند ماند.
سوگواران و عزاداران خویی با حضور پرشور خود نشان دادند که فراق رهبر شهید نه تنها شعله ارادت آنان به نظام و ولایت را سرد نکرده، بلکه اراده آنان را برای ادامه مسیر حق مستحکمتر ساخته است.