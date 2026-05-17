پخش زنده
امروز: -
استاندار در این نشست گفت: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه توسعه عدالت آموزشی جزء سه استان برتر کشور است. برگزاری نشست شورای آموزش پرورش کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در زمینه پرورش نیروی انسانی، گفت: انسجام و همکاری دستگاهها عامل موفقیت شورای آموزش و پرورش است.
یداله رحمانی افزود: عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت توسعه عدالت آموزشی با پیشرفت ۷۰ درصد قابل توجه است، و در این زمینه جزو سه استان برتر کشور شویم.
رحمانی از رشد ۲۶۳ درصدی ماده ۱۳ عوارض شهرداریها و افزایش ۳ درصدی سهم آموزش و پرورش از محل این عوارض در سال گذشته، خبر داد و این اقدام جای را جای تقدیر دانست و اضافه کرد: ضروری است کیفیت فضاهای آموزشی ارتقا یافته و مطالب کتابهای درسی جذاب و انگیزهبخش باشد.
وی با بیان اینکه این نشست با هدف تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و برنامهریزی برای آینده بهتر دانشآموزان برگزار شد ادامه داد: مصوبات این جلسه، بر اساس زمانبندی مشخص اجرا میشود.