استاندار در این نشست گفت: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه توسعه عدالت آموزشی جزء سه استان برتر کشور است. برگزاری نشست شورای آموزش پرورش کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش نیروی انسانی، گفت: انسجام و همکاری دستگاه‌ها عامل موفقیت شورای آموزش و پرورش است.

یداله رحمانی افزود: عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت توسعه عدالت آموزشی با پیشرفت ۷۰ درصد قابل توجه است، و در این زمینه جزو سه استان برتر کشور شویم.

رحمانی از رشد ۲۶۳ درصدی ماده ۱۳ عوارض شهرداری‌ها و افزایش ۳ درصدی سهم آموزش و پرورش از محل این عوارض در سال گذشته، خبر داد و این اقدام جای را جای تقدیر دانست و اضافه کرد: ضروری است کیفیت فضا‌های آموزشی ارتقا یافته و مطالب کتاب‌های درسی جذاب و انگیزه‌بخش باشد.

وی با بیان اینکه این نشست با هدف تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و برنامه‌ریزی برای آینده بهتر دانش‌آموزان برگزار شد ادامه داد: مصوبات این جلسه، بر اساس زمان‌بندی مشخص اجرا می‌شود.