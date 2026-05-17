بازرس کل قضائی استان کرمان بر ضرورت امانتداری مدیران، پرهیز از روزمرگی و تلاش برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بازرس کل قضائی استان کرمان بر ضرورت امانتداری مدیران، پرهیز از روزمرگی و تلاش برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: سمتها و مناصب، امانتی از سوی نظام اسلامی برای خدمتگزاری به مردم است و مدیران نباید در انجام وظایف خود تعدی و تفریط داشته باشند.
دادخدا سالاری در ادامه حضور نظارتی و میدانی خود ضمن سفر به شهرستان رفسنجان، به همراه ۲ نفر از سربازرسان در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان حضور یافت و افزود: مدیران باید مشکل مردم را حل کنند و جهتگیری آنان در راستای تسهیل امور اربابرجوع باشد و ما به عنوان امین مردم وظیفه داریم در این زمینه از هرگونه کوتاهی پرهیز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم ولینعمت ما هستند و حقوق ما از بیتالمالی پرداخت میشود که متعلق به مردم است، اظهارداشت: گاهی با غفلت، پستها و مناصب را با تکبر و فریب بهگونهای میبینیم که گویی ما ارباب مردم هستیم، در حالی که اگر چنین نگاهی حاکم شود، یقیناً در امانت خیانت کردهایم.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: اگر برای اربابرجوع کاری انجام میدهیم، نباید آن را از سر لطف بدانیم، بلکه این اقدام وظیفه و تکلیف ماست.
سالاری با بیان اینکه نگاه و جهتگیری سازمان بازرسی، بهعنوان عالیترین نهاد نظارتی که ریشه در قانون اساسی دارد، مبتنی بر صیانت از حقوق مردم است، گفت: وقتی مقام مسئولی وظیفه خود را برای حل مشکل مردم انجام نداده و امور مردم به سادگی پیش نمیرود؛ همان مصداق ترک فعل است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با اشاره به شرایط فعلی کشور و مردم، خاطرنشان کرد: برای برونرفت از مشکلات، مدیران باید از حالت مصلحتاندیشی و روزمرگی خارج شوند و مدیری موفق است که در این شرایط پویا، چابک، ریسکپذیر و جهادی عمل کند؛ در غیر این صورت، اشغال یک پست و منصب بدون کارآمدی، به معنای خیانت به این مسئولیت است.
وی ادامه داد: ادارهکل بازرسی استان کرمان در مسیر حل مشکلات مردم، در کنار مدیران شجاع قرار دارد و از اقدامات آنان در جهت برونرفت از مشکلات و حل مشکلات موجود حمایت خواهد کرد.
سالاری همچنین تاکید کرد: مدیران نباید هیچ بهانهای برای انجام ندادن کار مردم داشته باشند و این تصور را که اقدامات آنان ممکن است از سوی دستگاههای نظارتی مورد سؤال قرار گیرد، دستاویزی برای کوتاهی در انجام وظایف خود نکنند.