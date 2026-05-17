به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛از سنگر مساجد تا میدان‌های شهر تجمعات شبانه مردم ولایی و انلقابی غیور لرستان در موج ۷۷، به نمادی از اقتدار و آمادگی دفاعی تبدیل شده است.



عهد و قرار جانفدایان لرستانی با امام شهید،رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی همچنان در سنگر ولایت و مقاومت ادامه دارد.

همچنین در محله چهارباغ خرم‌آباد و دیگر مناطق استان، قشرهای مختلف مردم علاوه بر حضور گسترده و پرشور در خیابان‌ها، با حضور در دوره‌های ، فنون نظامی و سلاح‌شناسی را فرا می‌گیرند.



این حضور آگاهانه، برآمده از عزم ملی مردم برای صیانت از امنیت کشور و اعلام آمادگی همه‌جانبه در برابر هرگونه تهدید است.











