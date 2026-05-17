به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی این اداره، پسماند‌های بین‌راهی مسیر جاده روستای توریستی گلاز اشنویه توسط دهیار این روستا پاکسازی و دفن شد.

کریم خضری افزود: با توجه به اینکه روستای گلاز از ظرفیت‌های گردشگری و توریستی برخوردار است و از سوی دیگر، بخشی از گردشگران به دلیل نبود سازوکار مدیریتی مناسب، پسماند‌های خود را در ورودی روستا و کنار جاده تخلیه کرده بودند، سیمای زیست‌محیطی و چشم‌انداز این ناحیه دچار آسیب شده بود.

خضری گفت: مدیریت پسماند‌های بین‌راهی و تفرجگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر اساس قانون مدیریت پسماند، دهیاران و بخشداران باید به‌طور جدی به این موضوع ورود کنند.

روستای گلاز در شهرستان اشنویه، در دامنه کوه بابوله واقع شده است و به دلیل زیبایی‌های بصری و چشم‌انداز‌های بی‌مانند طبیعی، سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند.