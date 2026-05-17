دوره دو روزه «راه مربی» با محوریت تبیین مفهوم «نوجوان قوی» و بررسی نقش معاونین پرورشی در توانمندسازی دانشآموزان، در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به همت قرارگاه آموزش و پرورش آذربایجان غربی دوره دو روزه «راه مربی» با محوریت تبیین مفهوم «نوجوان قوی» و بررسی نقش معاونین پرورشی در توانمندسازی دانشآموزان، با حضور معاونین پرورشی مدارس نواحی یک و دو ارومیه برگزار شد.
در این نشست تخصصی، معاونین پرورشی با هدف همفکری و تبادل تجربه پیرامون طراحی میدانهای کنشگری مؤثر برای دانشآموزان گرد هم آمدند.
فدوی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی، در این جلسه با اشاره به نقشآفرینی معاونین پرورشی در ایام جنگ، اظهار کرد: تدریس کتاب «از ایرانمان دفاع کنیم» با همت معلمان و معاونین پرورشی دلسوز، زمینهساز ارتقای روحیه مسئولیتپذیری و کنشگری دانشآموزان شد. وی همچنین بر اهمیت حضور فعال فرهنگیان و دانشآموزان در عرصههای اجتماعی تأکید کرد.
در ادامه، بختیاری معاون مدارس صدرا کشور با طرح موضوع «قوی بودن» بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی نوجوانان، بیان کرد: نوجوانان به دنبال قوی شدن هستند، اما مسیر آن را بهدرستی نمیشناسند. خانوادهها، معلمان و مربیان میتوانند با طراحی برنامههای هدفمند، آنان را در این مسیر هدایت و حمایت کنند.
در ادامه حمیدیپور مدیر طرح ملی مدار با تمرکز بر موضوع «کنشگری دانشآموزان در موقعیت جنگ» بر ضرورت طراحی میدانهای واقعی کنشگری برای دانشآموزان تأکید کرد و افزود: فراهمسازی بسترهای عملی برای نقشآفرینی دانشآموزان، زمینه رشد و تقویت هویت آنان را فراهم میکند.
در بخش پایانی این نشست، پرسش و پاسخ میان حاضران و اساتید برگزار شد که نشاندهنده دغدغهمندی و اهتمام معاونین پرورشی نسبت به مأموریتهای تربیتی مدارس بود.