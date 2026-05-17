به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ظهر امروز تفاهم‌نامه سه‌جانبه حفاظت از یوزپلنگ‌آسیایی با حضور شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست ما بین حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، حامد مقصود طالقانی، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست و باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به امضا رسید.

در این جلسه انصاری با اشاره به اینکه یکی از طرح های شاخص کشور در حوزه تنوع زیستی پروژه حفاظت از یوزآسیایی است، بیان کرد: همکاری نزدیک صندوق ملی محیط زیست با معاونت طبیعی می‌تواند این پروژه را به الگویی برای سایر بخش‌ها تبدیل کند و ما در آینده از ظرفیت صندوق در حوزه فعالیت معاونت‌های دیگر نیز بهره‌مند شویم.

او با اشاره به اینکه یوزپلنگ آسیایی اکنون با هویت ملی ما ایرانیان پیوند خورده است، تصریح کرد: لازم است اقدامات رسانه‌ای ویژه در این زمینه انجام شود تا در آستانه شروع بازی‌های جام جهانی، توجهات اذهان عمومی به سمت حفاظت از این گونه ارزشمند و به کل حفاظت از تنوع‌زیستی کشور جلب شود.

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در بحث حفاظت یکی از سیاست‌های اصلی ما است و در این زمنیه صندوق ملی محیط زیست می‌تواند کمک‌های مهمی را برای راهبری این سیاست داشته باشد.

در این جلسه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان نیز با اشاره به اینکه بخش اصلی این تفاهم‌نامه جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت و بستر تبلیغات و اطلاع رسانی است، بیان کرد: مسابقات جام جهانی فوتبال و حضور افتخار آفرین تیم ملی ما در این رویداد ورزشی بین المللی نیز می‌تواند بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف حفاظت از این گونه باشد که باید به نحو احسن از این ظرفیت استفاده کنیم.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست نیز در این جلسه اظهار داشت: معاونت طبیعی سازمان به لحاظ علمی و اجرایی توانایی گسترده‌ای در حفاظت از تنوع زیستی کشور به ویژه گونه‌های شاخص دارد و صندوق نیز می‌تواند در تسهیل سازوکار‌های دسترسی به منابع مالی جهت پیشبرد اهداف طرح به این مجموعه کمک کند.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز در این نشست تاکید کرد: زیر پرتال طرح ملی یوز از ماه آینده در سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست راه‌اندازی خواهد شد و اخبار و اطلاعات این پروژه در این زیرپرتال به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.