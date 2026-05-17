به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با هشدار نسبت به احتمال وقوع طوفان و گرد و غبار شدید در روزهای آینده، از شهروندان خواست اخبار رسمی را دنبال کنند و از احتمال تأخیر در آغاز به کار یا تعطیلی برخی ادارات و مدارس در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه خبر داد.
غلامرضا نژادخالقی با اشاره به پیشبینی وقوع طوفان و گرد و غبار در استان کرمان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال تشدید گرد و غبار، از شهروندان درخواست میشود از امروز اخبار و اطلاعیههای رسمی مدیریت بحران را بهطور مستمر پیگیری کنند.
توصیه میشود هماستانیها بهویژه صبح فردا پیش از خروج از منزل، آخرین اخبار و اطلاعیهها را از طریق صدا و سیمای مرکز کرمان و سایر رسانههای معتبر دنبال کنند.
با توجه به میزان آلودگی هوا و شاخصهای گرد و غبار که بهصورت مستمر پایش میشود، احتمال تأخیر در بازگشایی ادارات یا تعطیلی برخی ادارات و مدارس وجود
تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس شاخصهای اعلامی و با هدف حفظ سلامت شهروندان اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.