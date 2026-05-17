معضل پشهها در شاهدیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پشهها در شاهدیه امان مردم را بریدهاند و این موضوع موجب گلایه مندی مردم شده است.
جمعی از مسئولان دستگاه های مرتبط برای حل معضل پشه ها در نشستی برنامه ریزی کردند.
جلیلی معاون دادستان مرکز استان یزد با اشاره به اینکه این معضل به صورت حضوری هم توسط مردم به اطلاعشان رسیده است، گفت:۱۵ سال است که این معضل در استان یزد وجود دارد.
جلیلی ادامه داد: البته کمیتههای گوناگون فنی تشکیل وبازدیدهایی از محل شده است و این موضوع دغدغه دادستان و رییس کل دادگستری استان یزد به عنوان مدعی العموم نیز است.
معاون دادستان مرکز استان یزد با تاکید بر اینکه باید این موضوع را حل کنیم، گفت: البته این موضوع، را شاید نمیتوان گفت صرف وجود دریاچه یا تصفیه خانه است بلکه کانونهای گوناگون دارد که محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و آب فاضلاب باید از این دستگاهها مطالبه گری جدی داشته باشیم.
جلیلی گفت: دستگاه قضایی پذیرای توجیههای تکراری وزمانبر نیست و این موضوع و آلودگی ناشی از پساب از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است و در دادستانی پروندهای ویژهای برای این موضوع است که باید دستگاههای متولی طبق وظیفه باید اقدامات پیشگیرانه و لایروبی را انجام دهندو هرگونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و با هیچ مدیری در هیچ سطحی در زمینه سلامت مردم تعارف نداریم.
وی خاطر نشان کرد: مردم مطمئن باشند تا رسیدن به نتیجه مطلوب و آرامش کنار شان هستیم و کوتاه نمیآییم و مردم تا ۱۵ روز آینده نتیجه پیگیریها را خواهند دید.