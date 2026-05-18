کاخ چهلستون امسال متفاوتتر از گذشته به استقبال روز جهانی موزهها میرود؛ با زخمهایی که از جنگ بر تن دارد و نشانههایی از آتش و دود که باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خسارتهایی که جنگ در هجدهم اسفندماه ۱۴۰۴ بر صورت دولت خانه صفوی و به طور مشخص کاخ موزه چهل ستون گذاشت، غیر قابل جبران است.
این روزها، آثار جنگ بر پیکر چهل ستون سنگینی میکند، اما این باعث نشده مردم تنهایش بگذارند، مردمی که انگار روحشان را در میان این ستونهای زخمی جا گذاشتهاند.
امروز شاید بهترین هدیه برای دیوارهایی که از جنگ زخم خوردهاند، صدای قدمهایی باشد که در تالارهای میپیچد، اینجا هویت زیر سایه جنگ هم نمیمیرد.
۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در جهان است.