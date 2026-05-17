به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش نیروی انسانی، گفت: انسجام و همکاری دستگاه‌ها عامل موفقیت شورای آموزش و پرورش است.

یداله رحمانی افزود: عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت توسعه عدالت آموزشی با پیشرفت ۷۰ درصد قابل توجه است، و در این زمینه جزو سه استان برتر کشور شویم.

رحمانی از رشد ۲۶۳ درصدی ماده ۱۳ عوارض شهرداری‌ها و افزایش ۳ درصدی سهم آموزش و پرورش از محل این عوارض در سال گذشته، خبر داد و این اقدام جای را جای تقدیر دانست و اضافه کرد: ضروری است کیفیت فضا‌های آموزشی ارتقا یافته و مطالب کتاب‌های درسی جذاب و انگیزه‌بخش باشد.

وی با بیان اینکه این نشست با هدف تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت مدارس و برنامه‌ریزی برای آینده بهتر دانش‌آموزان برگزار شد ادامه داد: مصوبات این جلسه، بر اساس زمان‌بندی مشخص اجرا می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی با تقدیر از عملکرد کهگیلویه و بویراحمد، نقش آموزش و پرورش را در تربیت سرمایه انسانی کشور تعیین‌کننده دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اجرای تصمیمات شورای آموزش و پرورش تأکید کرد.

احمد محمود زاده با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در حمایت از آموزش و پرورش گفت: از ظرفیت خیرین برای ساخت مدارس استفاده شود و ثبت‌نام دانش‌آموزان باید مطابق محدوده جغرافیایی انجام و هیچ شهریه‌ای دریافت نشود.

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با بیان اینکه برخی مناطق آموزش و پرورش از جمله بهمئی، چاروسا و دیشموک هنوز افزایش لازم در خصوص اختصاص سهم ۳ درصد آموزش و پرورش از محل ماده ۱۳ عوارض شهرداری‌ها را اعمال نکرده‌اند تأکید کرد: پرداخت سهم ۳ درصدی شهرداری‌ها، شامل صدور پروانه‌ها و نهضت مسکن، همچنان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هم در این نشست گفت: ک تاکنون ۲۱۸ فضای آموزشی با ۹۸۳ کلاس درس در استان اجرا شده است که از این تعداد، ۱۴۳ فضای آموزشی تکمیل و ۸۴ فضای آموزشی قبل از آغاز سال تحصیلی جاری تحویل و ۴۴ فضای آموزشی به دلایل مختلف هنوز آغاز نشده است.

حسینی افزود:کهگیلویه و بویراحمد در زمینه اجرای طرح جمع‌آوری کلاس‌های سنگی پیشتاز است و طرح نصب صحفه‌های خورشیدی در ۴۰۰ مدرسه استان اجرا شده است.

در ادامه طاعت‌نژاد نماینده اساتید بر لزوم توجه به کیفیت آموزشی تأکید کرد و گفت: مدارس غیرانتفاعی تبدیل به بنگاه‌های معاملاتی شده و بسیاری از مدارس دولتی مورد غفلت قرار گرفته‌اند آینده فرزندان قشر آسیب‌پذیر به دلیل این کم‌توجهی در خطر است.