به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان به روزنامه ساندی تایمز گفت که پاکستان همچنان به دور دیگری از مذاکرات میان ایران وآمریکا در اسلام آباد امیدوار است.

وی افزود: صلح هرگز به راحتی به دست نمی‌آید. شما باید صبر، زیرکی و توانایی پیشبرد امور را با وجود سخت‌ترین چالش‌ها داشته باشید.

شریف گفت: «همچنان تمام تلاش خود را می‌کنیم اطمینان حاصل کنیم تلاش برای صلح از طریق جلسه دیگری در اسلام آباد به صلح پایدار به دست آید و امیدواریم این اتفاق افتد.»