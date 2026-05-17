به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مزارع الگویی گندم، دانه‌های روغنی و حبوبات در استان لرستان بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود تولید گندم کشور در سال جاری از مرز ۱۳ میلیون تن عبور کند.



مجید آقا نجفی افزود:امسال همچنین ۳۵۰ هزار تن انواع دانه های روغنی کلزا ، کاملیناو گلرنگ در کشور تولید می شود.

وی با تاکید بر نقش کشاورزان در امنیت تأمین مواد غذایی افزود: اکنون بیش از ۸۵ درصد مواد غذایی کشور در داخل کشور تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم گفت:تولید گندم در لرستان هم با افزایشدو ونیم برابری به ۵۵۰ هزار تن می‌رسد.









