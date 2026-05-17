به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ایوب دیزجی اصل در مراسم نشست خبری و رونمایی از پوستر اولین رویداد ملی فراخوان جشنواره طراحی پوستر پسماند گفت: برگزاری این رویداد ملی با مشارکت انجمن طراحان گرافیک آذربایجان شرقی می‌تواند در فرهنگ سازی و تغییر رفتار شهروندان نقش بسزایی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه برای کاهش تولید زباله و افزایش تفکیک زباله نیاز به همکاری و همراهی شهروندان است اظهار کرد:طراحی پوستر در حوزه زیست محیطی از ابزار‌های تاثیرگذار در افکار عمومی و فضای شهری است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با اشاره به اجرای طرح های زیرساختی در حوزه زیست محیطی در این شهر گفت:همکاری و همراهی مردم با این سازمان امکان بهره وری بیشتر از این زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

دیزجی اصل با بیان اینکه این جشنواره در محور‌های مختلف از جمله مدیریت پسماند، اقتصاد مصرف و سلامت شهری برگزار می‌شود ادامه داد:فعالان محیط زیست، طراحان، گرافیست‌ها و هنرمندان می‌توانند با شرکت در این فراخوان طرح‌های خود را در این زمینه به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی یادآور شد: آثار ارسال شده به این جشنواره توسط داوران برجسته این حوزه داوری خواهد شد و آثار برتر معرفی خواهند شد.

در این مراسم پوستر اولین رویداد ملی فراخوان طراحی پوستر پسماند رونمایی شد.