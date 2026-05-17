کارگاه یک روزه «وطن من، وطن ما» با حضور هنرمندان استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از افتتاح کارگاه «وطن من، وطن ما» با موضوع کارتونی و کاریکاتوری و با حضور هنرمندان استان خبر داد.

علی ایزدی با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی، گفت: این برنامه با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، انجمن هنر‌های تجسمی استان و انجمن فرهنگی هنری استان برگزار شده و با استقبال خوب هنرمندان روبه‌رو شده است.

او افزود: این کارگاه یک‌روزه بر ضرورت تقویت همبستگی و هم‌سویی میان هنرمندان، فعالان فرهنگی و مردم استان تأکید داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد همدلی و انسجام میان هنرمندان و مردم عنوان کرد و گفت: هنرمندان همواره در همه عرصه‌ها حضور فعال داشتند و با خلق آثار هنری خود در کنار مردم بودند.

او با بیان اینکه در این کارگاه، رقابتی دوستانه نیز میان شرکت‌کنندگان شکل گرفت، گفت: در پایان این رویداد، از برگزیدگان و ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان تقدیر شد.