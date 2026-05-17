رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۷ می، «روز جهانی استانداردهای حلال»، این رویداد را تجلی شکوهمندِ «وحدتِ فقهی و اقتدارِ فنی» در پهنه کشورهای جهان اسلام دانست.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه انصاری در این پیام آورده است: این روز، یادآورِ نقش سازمان ملی استاندارد ایران در دستیابی به یک زبان مشترک برای حلیت است؛ روزی که با تدوین و انتشار استانداردهای راهبردی، بر پایه محکمِ «مشترکاتِ مذاهب اسلامی»، مرزهای دانش و ایمان در هم آمیخت.
درادامه این پیام آمده است: شعار امسال روز جهانی استانداردهای حلال با عنوان «اعتمادسازی جهانی: یکپارچهسازی استانداردهای حلال برای آیندهای تابآور و دیجیتال»، بهخوبی بیانگر این واقعیت است که آینده صنعت حلال، بیش از هر زمان دیگر، به همگرایی استانداردها، شفافیت در زنجیره تأمین، بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحول دیجیتال در فرایندهای ارزیابی انطباق و گواهیسازی و توسعه سازوکارهای پذیرش متقابل میان کشورها وابسته است.
در این پیام آمده، امروز مفتخریم که اعلام کنیم تدوین این استانداردهای بر اساس اصول متقن فقهی و انطباق آنها با رویههای فنی نوین، نشاندهنده بلوغِ تمدن اسلامی در مدیریتِ زنجیره تأمین و صیانت از «مصرف کننده» است. جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر زیرساختهای عظیم علمی و نظارتی خود، همواره پیشرانِ این حرکتِ وحدتآفرین بوده است. این سازمان موفق شده است، «اصالت، کیفیت، سلامت و حلیت» را با «نظام استاندارد» و «فرایندهای ارزیابی انطباق» پیوند زند تا محصولِ ایرانی با نشانِ حلالِ سازمان ملی استاندارد، به عنوان «معیار اعتماد و ِ اطمینان» در بازارهای جهانی شناخته شود.
دربخش پایانی این پیام آمده است: این موفقیت، ثمره فعالیت ۱۵ ساله سازمان ملی استاندارد و حرکت در مسیرِ مشترکاتِ مذاهب برای اعتلای نام اسلام وتدوین استانداردهای حلال است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این جایگاه رفیع فنی و فقهی، این روز را به تمامی پژوهشگران، متخصصان استاندارد و تلاشگرانِ صنعت حلال که در مسیرِ تقریبِ مذاهب و تدوینِ شاخصهای کیفی گام برمیدارند، تبریک عرض مینمایم. امید است با استمرار این همافزایی، شاهدِ حاکمیتِ مطلقِ استانداردهای حلال بر چرخه اقتصاد جهانی و ارتقای دیپلماسیِ کیفیت در جهان اسلام باشیم.