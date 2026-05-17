همراهی ادارات با اجرای ساعت کاری جدید در کنار رعایت الگوی مصرف می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش بار شبکه و افزایش تاب‌آوری آن داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با اجرایی شدن تغییر ساعت کاری ادارات از دیروز و تا پانزدهم شهریورماه، مدیریت مصرف برق در دستور کار قرار گرفته است.

این تغییر ساعت کاری با هدف کاهش فشار بر شبکه برق در ماه‌های گرم سال صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود روزانه حدود ۱۵۰۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شود.

این میزان صرفه‌جویی که معادل تولید سه نیروگاه سیکل ترکیبی بزرگ است که نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی‌ها و افزایش پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.

در همین راستا، بررسی‌ها از ادارات نشان می‌دهد که کارکنان از ساعات اولیه حضور در محل کار، دغدغه صرفه‌جویی در مصرف انرژی را داشته و به رعایت این مصوبه توجه نشان می‌دهند.

کارشناسان شبکه برق نیز ضمن تأیید اهمیت این اقدام، یادآور می‌شوند که تغییر تنها یک درجه دمای وسایل سرمایشی می‌تواند تا ۱۰ درصد در کاهش مصرف برق مؤثر باشد.