به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه لبنانی «لوریان لوژور»، ریاست جمهوری لبنان روز یکشنبه بیانیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، در تماسی تلفنی با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، بر «حمایت دائمی کویت از لبنان و ملت آن، به‌ویژه در مرحله حساس کنونی» تأکید کرد.

در این تماس تلفنی، دو طرف به بررسی وضعیت لبنان، کویت و منطقه با توجه به تحولات اخیر پرداختند.

امیر کویت همچنین حمایت خود را از تدابیر اتخاذ شده از سوی لبنان برای برقراری امنیت و ثبات و بازپس‌گیری حاکمیت بر تمامی خاک این کشور ابراز داشت.

از سوی دیگر، رئیس جمهور لبنان از کویت، امیر، دولت و ملت آن برای حمایت‌هایی که از لبنان و لبنانی‌ها داشته و دارند، قدردانی کرد.

در این تماس تلفنی، ژوزف عون همچنین همبستگی ملت لبنان را با ملت برادر، کویت، در شرایط حساسی که منطقه سپری می‌کند، ابراز نمود.

جنگی که از روز ۲۸ فوریه تا ۸ آوریل میان ایران از یک سو، و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر درگرفت، امنیت و اقتصاد پادشاهی‌های خلیج [فارس] از جمله کویت را تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا که ایران در تلافی حملات آمریکایی-اسرائیلی به خاک خود، حملاتی را علیه این کشور‌ها انجام داد و تنگه هرمز را مسدود کرد.

در همین حال، در لبنان، با وجود آتش‌بسی که در روز ۱۶ آوریل و پس از ۴۵ روز جنگ منعقد شد، ارتش اسرائیل تاکنون صد‌ها نفر را در جنوب کشور کشته است.