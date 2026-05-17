به گزارش خبرگزلری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌) به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با دستور کار گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد آخرین وضعیت طرح‌های حمایتی از جمله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نیز اقدامات به عمل آمده درخصوص مقابله با بیکاری ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ازجمله حفظ نیرو‌های شاغل از طریق حمایت از واحد‌های تولیدی متأثر جنگ، برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری و گرانی‌های اخیر در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس برگزار شد و ۱۲ نفر از نمایندگان به صورت حضوری و برخط مطالبات مردم در بحث گرانی‌های، بیکاری، مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی، اجرای مرحله پایانی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ... را مطرح کردند که وزیر رفاه هم به اقتضای زمان جلسه توضیحاتی در پاسخ به این مطالبات ارائه کرد.

در ابتدای نشست، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در باب دستور کار جلسه از ابتدای سال تاکنون، به‌ویژه با اولویت کالابرگ الکترونیکی بررسی اجمالی از وضعیت جنگ در حوزه‌های بیمه بیکاری، صدور احکام متناسب‌سازی سال آخر برنامه هفتم، صدور احکام متناسب با افزایش مزد سالانه چه در حوزه کارگری و چه کارمندی و همچنین صدور احکام بازنشستگی و احکام کارمندان دولت در صندوق‌های بازنشستگی را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در موضوع کالابرگ الکترونیکی با توجه به بررسی‌های اجمالی صورت گرفته، تاکنون بیش از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است و بیش از ۸۶ میلیون نفر در قالب ۳۱ میلیون خانوار مشمول این خدمت شدند، که با توجه به بضاعت مالی و شرایطی که وجود داشته، آن چیزی که در جلسات اولیه با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی توافق شده، تا حدودی نسبی در حال انجام است؛ اما آنچه که در حال برای ما مهم است این است که این یک میلیون تومانی که باید در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار هر ایرانی قرار دهیم، به نسبت تورمی که مخصوصاً در دو سه هفته اخیر به سفره‌های مردم، به‌ویژه کارگران و اقشار آسیب‌پذیر فشار آورده است، کفاف این موضوع را نمی‌کند.

بابایی کارنامی اضافه کرد: به همین دلیل در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی از جانب کمیسیون مطرح شد مبنی بر اینکه مبلغ کالابرگ حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰% افزایش داشته باشد که با پیگیری وزیر رفاه در دولت مطرح شده و امیدواریم به‌زودی شاهد نهایی شدن این بحث باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گزارش خود با اشاره به بحث بیمه بیکاری، گفت: متأسفانه با توجه به جنگی که به ما تحمیل شد، آمار بیکاری رشد فزاینده‌ای داشت و در حال حاضر بیش از ۲۲۰ هزار نفر متقاضی بیمه کاری در کل کشور داریم که عدد بسیار بالایی است و از این تعداد تاکنون برای ۴۲ هزار نفر بیمه بیکاری یا مقرری بیکاری در کل کشور انجام شده است که این آمار نتیجه شرایط اقتصادی است، که سازمان تامین اجتماعی درگیر آن است.

بابایی کارنامی با اعلام اینکه متأسفانه اوضاع و احوال سازمان تامین اجتماعی در تأمین منابع واقعا خوب نیست، اضافه کرد: کل درآمد تامین اجتماعی در ماه اخیر به ۳۰ هزار میلیارد می‌رسد در حالی که باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشیم تا بتوانیم در همه حوزه‌ها، هم بحث به همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و خدماتی که باید سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان مستقیم ارائه دهد، به انجام برسد.

وی در ادامه گزارش خود با اشاره به صدور احکامی که تاکنون انجام شده، گفت: خوشبختانه صدور احکام بازنشستگان کشوری انجام شده است. در صندوق فولاد هم صدور احکام سالانه انجام شده، اما احکام متناسب‌سازی سال سوم بازنشستگان علی‌رغم اینکه ما در بودجه سال ۱۴۰۵ هفت هزار میلیارد تومان در بودجه به آن اختصاص دادیم، تا الان انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اجرای احکام متناسب سازی سال سوم بازنشستگان تامین اجتماعی هم تاکنون انجام نشده؛ اضافه کرد: این مورد هم مورد اعتراض کارگران بازنشسته کشور است و می‌طلبد که یک جلسه تخصصی‌تری بین کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انجمن یا کانون‌های بازنشستگی در همین هفته تشکیل و در نتیجه احکام باید صادر شود.

بابایی کارنامی گفت: البته برای جبران بعضی از مافات درآمدی سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی از جانب کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، مبنی بر اینکه یک خط اعتباری از دولت با محوریت بانک رفاه بگیریم که کسری بیمه کارفرمایان تا پایان شهریورماه را به طور ۵ ساله تقسیم و به کارفرما پرداخت کنند و بانک رفاه به تامین اجتماعی پرداخت کند. اگر این اتفاق نیفتد، پیش بینی ما این است که سازمان تامین اجتماعی دچار بحران تأمین مالی و بعضی از مشکلات عدیده دیگر در این بخش می‌شود که هم مجلس هم دولت باید تدبیری انجام دهند تا بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون ۶ جلسه با وزیر و زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برلی رفع این مسائل داشته است، اضافه کرد: صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار مشکل بحران مالی است که باید دغدغه جدی‌تری داشته باشیم؛ اما درمجموع در این شرایط دولت انصافاً پای کار آمده و نمی‌توانیم بگوییم کوتاهی و قصوری وجود داشته، اما باز هم توقع بیشتر از اینهاست و هم از دولت هم از مجلس انتظار است در نشست‌های کارشناسی متناسب با شرایط امروز کشور تصمیمات کمک کننده اتخاذ کنند.

در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده در ۲ زمینیه بیمه بیکاری و کالابرگ الکترونیک ارائه کرد و گفت: در حوزه بیمه بیکاری تاکنون ۲۲۹ هزار و ۴۰۲ نفر درخواست بیمه بیکاری کردند، که از این تعداد بیمه ۴۲ هزار و ۴۵۱ هزار نفر برقرار شده است و ۱۵۰ هزار نفر در حال بررسی هستند. طبق آمار ۸۹ درصد از بین افرادی که درخواست بیمه بیکاری داشتند؛ حداقل‌بگیر هستند.

میدری در ادامه با اشاره به درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری به تفکیک استان‌ها، گفت: بیشترین درخواست بیمه بیکاری متعلق به ۲ استان تهران و اصفهان است، اما در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی که کمتر مورد اصابت قرار گرفته‌اند هم تعداد متقاضیان بالا و جزو ۵ استان با بیشترین درخواست بیمه بیکاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در وزارتخانه در مقابل افزایش درخواست‌ها سرعت کار را بالا بردیم از ۸ هزار نفر در اسفندماه و فروردین ماه به ۲۵۰۰۰ نفر در اردیبهشت‌ماه رساندیم و تدابیری انجام شده که بتوانیم سرعت برقراری بیمه بیکاری را تسریع کنیم. از هفته آینده پیشخوان‌های دولت برای بیمه بیکاری ثبت نام خواهند کرد که روال تسریع شود.

میدری در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ ارائه کرد و گفت: تاکنون حساب ۸۶ میلیون نفر شارژ شده است که ۹۸ درصد آنها خرید انجام داده‌اند؛ اما در پاسخ به سوال و چالش اصلی نمایندگان در این حوزه که مبلغ کالا برگ را چقدر افزایش دهیم؛ تحلیل اول از سازمان برنامه است که براساس اینکه مردم آن ۱۱ قلم کالای اساسی را چقدر خریداری می‌کنند که بر این اساس قیمت اقلام نسبت به آذرماه سنجیده و یک میزان افزایش در نظر گرفته می‌شود، اما اگر ملاک تامین میزان کالری روزانه‌ای که وزارت بهداشت اعلام کرده، باشد؛ عدد بیشتری اضافه می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما هفته قبل از جنگ با آقای قالیباف در این زمینه جلسه‌ای داشتیم، مبنی بر اینکه کالابرگ تنها ابزار پرداخت پول نیست بلکه ابزار اجرای سیاست‌های مختلف است و باید از کالا برگ برای حمایت از تولیدات داخلی و سامانه‌های فروشگاهی استفاده کرد. در همین راستا ما مجموعه اقداماتی را در دست انجام داریم؛ از جمله اینکه با فروشگاه‌ها برای تخفیف توافقاتی حاصل شده تا عرضه کالا‌های ارزانتر در کالابرگ صورت بگیرد. اطمینان از خرید کالای مشمول کالابرگ از دیگر اقدامات در دست انجام است و یکی هم بهبود شبکه پخش مواد خوراکی و محصولات کشاورزی هست. اقدامات دیگری از این دست هم در جریان است که توضیح آن به‌صورت جزئی مفصل است.

مقصر همه گرانی‌های جنگ نیست

در ادامه مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس ضمن انتقاد از گرانی‌های اخیر، گفت: مسئولان بسیاری از گرانی‌ها را مرتبط با جنگ می‌دانند و سیاست‌های اقتصادی چند ماه قبل دولت را لحاظ نمی‌کنند. اخیرا زمزمه‌هایی از شوک درمانی در برخی اقلام و حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد که نگران‌کننده است و باید مجلس و هیأت رئیسه آن به موضوع ورود کنند.

سیاست‌های ارزی دولت به گرانی‌های دامن می‌زند

علی خزائی، نماینده مردم پیشوا و ورامین در مجلس نیز با انتقاد از اینکه برخی ارکان تصمیم‌ساز در دولت به گران‌سازی‌ها دامن می‌زنند، گفت: سیاست‌های ارزی دولت کاملا اشتباه است و به گرانی‌های دامن می‌زند.

راه‌حل پیشرفت کشور در جهاد مقدس اقتصادی است

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم تهران در مجلس هم در سخنانی با اشاره به اینکه راه‌حل پیشرفت کشور در جهاد مقدس اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت برای حل مشکلات کشور در جهاد اقتصادی سبقت بگیرد و یک قرارگاه اقتصادی با حضور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و اصناف در دولت تشکیل شود و کار به نحوی مدیریت شود که حتی کالا‌های ضروری و اساسی مردم به صورت رایگان به دست مردم برسد.

مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد پرداخت شود

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس هم با انتقاد از افزایش قیمت کالا‌های اساسی مانند برنج و دیگر اقلام خوراکی، گفت: مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد باید پاسخ داده شود و صنایع به هر نحو ممکن مدیریت شود تا این شرایط دشوار کشور پشت سر گذاشته شود.

احتکار و گرانفروشی‌ها نیازمند برخورد قاطع است

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان در مجلس هم با بیان اینکه مشکل اصلی مردم در حال حاضر گرانی است، گفت: کالابرگی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد با حساب گرانی‌های اخیر بعضا فقط کفاف خرید بیش از یکی از اقلام اساسی را نمی‌دهد. بخشی از این گرانی‌های در نتیجه احتکار و گرانفروشی برخی تولیدکنندگان است که باید با آن برخورد قاطع شود.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان‌ها دچار مشکل است

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس هم در سخنانی با تأکید بر اینکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان‌ها با شدت دچار مشکل است و باید هرچه سریع‌تر تدبیر شود؛ عنوان کرد: مبلغ کالابرگ با توجه به گرانی‌ها بسیار کم است و باید متناسب با تورم افزایش داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد سامانه‌ای ایجاد شود تا کارگرانی که در جنگ بیکار شده‌اند، در شهر‌هایی که احتیاج به کارگر دارند مشغول به کار شوند.

مبلغ کالابرگ برای برخی دهک‌ها حتی تا ۱۰۰ درصد هم قابل افزایش است

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز معیشت و اقتصاد را مشکل اصلی امروز مردم خواند و گفت: اگر نتوانیم کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم، عملا حمایت از تولید را انجام نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه مبلغ کالابرگ برای برخی دهک‌ها حتی تا ۱۰۰ درصد هم قابل افزایش است، تصریح کرد: حتی اگر لازم باشد قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلاح شود، این کار باید انجام شود.

لزوم ایجاد یک بسته حمایتی ویژه جنگ برای مردم

علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز با انتقاد از اینکه برخی کارمندان و بازنشستگان هنوز حقوق فروردین‌ماه خود را دریافت نکرده‌اند، گفت: مردم امروز از ما انتظار یک ثبات اقتصادی و معیشتی دارند. باید یک بسته حمایتی در حوزه معیشت مردم مخصوص ایام جنگ ایجاد شود و ضمن کنترل روزانه بازار، با محتکرین و مفسدین اقتصادی برخورد جدی شود.

جنگ را با قدرت مدیریت کردیم، اما پساجنگ را نه!

سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در سخنانی گفت: ما به خوبی و با قدرت جنگ را مدیریت کردیم و باید این مدیریت را در ایام پساجنگ هم حفظ و تقویت کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور خود در جلسه اخیر کشور‌های عضو بریکس، گفت: ما در این جلسه نگاه متفاوت و احترام کشور‌ها به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت را شاهد بودیم که باید در مدیریت اقتصاد و مسائل داخلی هم این اقتدار حفظ شود. الان وقت ورود جدی قوه قضائیه است که اجازه ندهد عده‌ای معیشت مردم را گرو بگیرند.

تعدیل نیرو در صنایع و واحد‌های پردرآمد به بهانه جنگ

جلیل میرمحمدی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه در بحث کالابرگ‌ها همراهی دولت خوب بوده، گفت: البته دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ قول داده بود، اما هنوز اتفاق نیفتاده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تعدیل نیرو‌ها در شرایط جنگی، گفت: بعضی واحد‌ها که سال‌ها از درآمد خوبی برخوردار بودند و بسیاری از صنایع که سال‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند، به بهانه جنگ ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از نیرو‌های خود را تعدیل کردند که قابل پذیرش نیست.

هر تصمیمی که موجب کاهش تاب‌آوری مردم شود، اشتباه است

روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس نیز در سخنانی اعلام کرد: دولت در این وضعیت از ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان عقب مانده و ۷۰۰ همتی که قرار بود در سال گذشته تزریق شود، هنوز انجام نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه موضوع شوک‌درمانی مردم را نگران کرده است، گفت: در این شرایط هر چیزی که موجب کاهش تاب‌آوری مردم شود، اشتباه است و در قیمت کالا‌ها و بنزین باید بد دقت نظر بیشتری اظهار نظر شود.

در پایان نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پاسخ به مطالبات نمایندگان، از تصمیم نهایی برای تغییر مبلغ کالابرگ خبر داد و گفت: در بحث پرداخت مطالبات بازنشستگان هم برنامه‌هایی در دست انجام است.