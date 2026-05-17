مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع در شهر ری

مراسم بزرگداشت وزیر، دانشمندان و فرهیختگان شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم عصر امروز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شهرستان ری برگزار شد. شهید سرلشکر خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر شهید دفاع و امور پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از چهره‌های ممتاز و اثرگذار عرصه دفاعی کشور بود که با تلفیق دانش، اخلاص، مدیریت انقلابی و روحیه جهادی و ولایتمداری نقشی ماندگار در ارتقای توان بازدارندگی و اقتدار راهبردی ایران اسلامی ایفا کردند.

