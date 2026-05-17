به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه النشره، اسرائیل در بیانیه‌ای از زخمی شدن ۱۰۵ نفر از نظامیان خود در جریان نبرد‌های جنوب لبنان طی یک هفته اخیر خبر داد.

اسرائیل همچنین اشاره کرد، شمار زخمی شدگان این رژیم از زمان آغاز مانور زمینی در جنوب لبنان، به ۱۰۱۵ نفر افزایش یافته است. طبق این گزارش، در میان این افراد، ۵۲ نظامی در اوضاع وخیم و ۱۲۲ نفر دیگر در وضع متوسط (جراحت نیمه‌سنگین) قرار دارند