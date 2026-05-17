با هدف ارتقای کیفیت نان و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در توزیع آرد، طرح نظارت میدانی بر ۳۳۷ واحد نانوایی در سطح شهر مهاباد به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در قالب اجرای طرح نظارت بر بازار آرد و نان، امروز از چند واحد نانوایی در شهرستان مهاباد بازدید به عمل آمد.
در جریان این بازدیدها، وضعیت فعالیت نانواییها از نظر میزان مراجعه شهروندان، کیفیت نان، وزن چانه و نحوه توزیع آرد مورد بررسی قرار گرفت. مشاهدات میدانی نشان داد برخی از واحدهای پخت نان با ازدحام و شلوغی همراه بودند و برخی دیگر مراجعهکنندگان کمتری داشتند.
همچنین رضایت مردم از کیفیت نان در نانواییهای مختلف، متفاوت گزارش شد. در برخی واحدها، وزن نان پختشده کمتر از وزن استاندارد بود که این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر، تعدادی از نانوایان نیز از کمبود سهمیه آرد گلایهمند بودند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
بر اساس آمار موجود، در حال حاضر ۳۳۷ واحد نانوایی در شهرستان مهاباد فعالیت دارند.