رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در ایام دفاع مقدس سوم ۸۸ هزار و ۵۰۰ تولد و ۳۰ هزار ازدواج در کشور ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان ثبت احوال کشور از ثبت ۸۹۲ هزار ولادت در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۶۲ هزار نوزاد پسر و ۴۳۰ هزار نوزاد دختر بوده‌اند.

محمد جمالو در آستانه سی‌ام اردیبهشت‌ماه، روز ملی جمعیت، با اشاره به حضور نمایندگان مجلس در این سازمان و آشنایی آنان با آخرین داده‌ها و اطلاعات مربوط به موالید و مسائل جمعیتی، گفت: در جنگ تحمیلی سوم نیز ۸۸ هزار و ۵۰۰ تولد و ۳۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر اهمیت داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: مبنای هر طرح و برنامه عملیاتی، آمار دقیق و معتبر است و مرکز رصد جمعیت کشور تلاش می‌کند داده‌های مبتنی بر عملیات را استخراج و در اختیار نهاد‌های تصمیم‌گیر، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، قرار دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس آمار‌های سال گذشته، حدود نیم درصد به جمعیت کشور افزوده شده است.