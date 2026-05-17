محمدرضا نجفی‌منش در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور افزود: در تامین قعطات مورد نیاز مشکلی نداریم فقط در دریافت مطالبات از یکی از خودروسازان بزرگ (سایپا) مشکل داریم که این موضوع به شدت قطعه ساز‌ها را تحت فشار قرار داده است.

وی با بیان اینکه اگر این مشکل را حل کنیم مشکلی در تامین قطعات نداریم گفت: ما به دولت هم این موضوع را منتقل کرده‌ایم و به وزیر صمت نیز گفته‌ایم که اگر این مشکل بازپرداخت مطالبات را زودتر حل کنیم، می‌توانیم کالا‌های مورد نیاز را حل کنیم.