به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت وزیر، دانشمندان و فرهیختگان شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در جنگ تحمیلی سوم عصر امروز با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در مصلی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شهرستان ری برگزار شد.

شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از چهره‌های ممتاز و اثرگذار عرصه دفاعی کشور بود که با تلفیق دانش، اخلاص، مدیریت انقلابی و روحیه جهادی و ولایتمداری نقشی ماندگار در ارتقای توان بازدارندگی و اقتدار راهبردی ایران اسلامی ایفا کرد.