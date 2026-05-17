پخش زنده
امروز: -
مرکز فوریتهای پزشکی مهاباد با ۱۲ دستگاه آمبولانس، یک موتورلانس و ۱۱ پایگاه شهری و جادهای، در آمادهباش کامل و بهصورت شبانهروزی به شهروندان خدمات درمانی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مرکز فوریتهای پزشکی مهاباد با ۱۲ دستگاه آمبولانس مجهز و یک دستگاه موتورلانس، در قالب ۱۱ پایگاه شهری و جادهای، به صورت شبانهروزی و با آمادهباش کامل، مشغول ارائه خدمات رایگان درمانی به شهروندان است. راهاندازی بخش اورژانس بانوان نیز از اقدامات اخیر این مرکز در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی بوده است.
همزمان با فرارسیدن هفته سلامت، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاشهای بیوقفه پرسنل خدوم و نجاتگران این مرکز فراهم آمده است؛ افرادی که جان خود را در طبق اخلاص نهاده و در راه خدمترسانی به بیماران و حادثهدیدگان از هیچ کوششی دریغ نمیکنند.
سامان، یکی از نجاتگران با ۱۰ سال سابقه در فوریتهای پزشکی مهاباد، از نزدیک شاهد لحظات حساس و گاه تلخ بیتوجهی برخی هموطنان به هشدارهای اورژانس بوده است.
وی بر اهمیت حضور بهموقع و مؤثر کادر اورژانس در عملیاتها تأکید کرد و گفت: «حضور ما در صحنه میتواند مساوی با بازگرداندن نعمت سلامتی به زندگی بیماران باشد.»
نجاتگران مستقر در ۶ پایگاه شهری و ۵ پایگاه جادهای، به طور میانگین، در هر ساعت از شبانهروز، یک مأموریت را پوشش میدهند. این در حالی است که ۱۲ دستگاه آمبولانس مجهز به امکاناتی، چون دیسیشوک، ونتیلاتور و ICU، در کنار یک دستگاه موتورلانس، نقش حیاتی در کاهش زمان رسیدن به بالین بیمار، بهویژه در مناطق پرترافیک شهری، ایفا میکنند.
طبق اعلام مسئولین، قرار است در آینده نزدیک، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز به ناوگان فوریتهای پزشکی مهاباد افزوده شود تا توان عملیاتی این مرکز بیش از پیش تقویت گردد.
ثانیهها در دنیای امروز شاید ارزش چندانی نداشته باشند، اما در فعالیتهای کادر فوریتهای پزشکی، هر ثانیه گره خورده با جان بیمارانی است که سلامتی از دست رفته خود را با هیچ گنجی در این دنیا معاوضه نمیکنند. این امر، مسئولیت خطیر و در عین حال ارزشمند این قشر زحمتکش را بیش از پیش نمایان میسازد.