به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ تعدادی از دانش‌آموزان دختر دبستان بنت‌الهدی این شهرستان، در اقدامی نمادین و فرهنگی، به یاد دانش‌آموزان شهید میناب، به‌صورت حضوری و در دل طبیعت در کلاس درس حاضر شدند.

این دانش‌آموزان با این حرکت، بر این موضوع تأکید کردند که صدای دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب خاموش‌شدنی نیست.

آنها همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای دانش‌آموز، بر ادامه راه آنان و پاسخ به این جنایت با سلاح علم و دانش تأکید کردند.

دانش‌آموزان دبستان بنت‌الهدی دره‌شهر به همراه جمعی از مسئولان، در اقدامی دیگر و در راستای بزرگداشت یاد شهدای میناب، اقدام به کاشت نهال در طبیعت کردند.