رئیس دانشگاه امام جواد (ع): در توسعه رشتههای آموزشی دانشگاه امام جواد (ع)، تلاش شده نیازهای بازار کار بهطور جدی مدنظر قرار گیرد و متناسب با آن، اساتید مجرب و خبره جذب شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، داریوش پورسراجیان گفت: این دانشگاه اکنون وارد بیستمین سال فعالیت خود شده و در حال حاضر ۵۹ رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در این موسسه آموزشی در حال فعالیت است.
وی با اشاره به روند توسعه این دانشگاه اظهار کرد: طی ۲۰ سال گذشته بیش از سه هزار دانشجو در دانشگاه امام جواد (ع) تحصیل کردهاند و شمار فارغالتحصیلان این مرکز آموزش عالی نیز به حدود هفت هزار نفر رسیده است.وی افزود: آخرین رشتهای که به مجموعه رشتههای این دانشگاه اضافه شده، رشته کارشناسی حقوق بوده است.
رئیس دانشگاه امام جواد (ع) با بیان اینکه این دانشگاه نقش خود را در توسعه آموزش عالی استان یزد ایفا کرده است، تصریح کرد: امیدواریم با همت و همراهی همکاران، این مسیر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
پورسراجیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره زمان ثبتنام دانشجویان گفت: ثبتنام دانشگاه مانند سایر دانشگاههای دولتی، پس از برگزاری کنکور و مطابق تقویم آموزشی اعلامی سازمان سنجش صورت میگیرد و با توجه به شرایط امسال، زمان دقیق ثبتنام هنوز مشخص نیست و منتظر اعلام وزارت علوم هستیم.
وی با تأکید بر اینکه ثبتنام هماهنگ با سایر دانشگاهها انجام خواهد شد، ادامه داد: رمز ماندگاری دانشگاه امام جواد (ع) از ابتدا، توجه به کیفیت و ارتقای سطح آموزش بوده است.
رئیس دانشگاه امام جواد (ع) خاطرنشان کرد: در توسعه رشتههای آموزشی نیز تلاش شده نیازهای بازار کار بهطور جدی مدنظر قرار گیرد و متناسب با آن، اساتید مجرب و خبره جذب شوند تا فارغالتحصیلان با کمترین مشکل برای ورود به بازار کار مواجه شوند.
پورسراجیان گفت: ارزیابی ما نشان میدهد که خوشبختانه دانشگاه امام جواد (ع) در این زمینه تا حد زیادی موفق عمل کرده است.