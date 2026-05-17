رئیس پلیس راه استان یزد: با توجه به شرایط نامساعد جوی و طوفان شن و گرد و غبار در محور یزد به انار، هموطنان از تردد غیر ضروری تا چند روز آینده در این مسیر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حاجی ده آبادی گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی و طوفان شن و گرد و غبار در محور یزد به انار، هموطنان از تردد غیر ضروری تا چند روز آینده در این مسیر خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به هشدار و اعلام سازمان هواشناسی تا ۷۲ ساعت آینده شاهد چنین وضعیت جوی در این مسیر هستیم که رانندگان نیز قبل از تردد با تلفن ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت جوی و نیز جاده‌ها اطلاع پیدا کنند تا خدایی ناکرده شاهد اتفاقات و حوادث ناگوار رانندگی نباشیم.