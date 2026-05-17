کسب عنوان نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان والیبال باشگاهی آسیا توسط مهدی مرندی، دعوت سه بانوی هاکی‌باز استان به اردوی تیم ملی و حضور مربی قزوینی در رقابت‌های قهرمانی آسیا، از مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی ۲۷ اردیبهشت قزوین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، ورزشکاران استان در میادین ملی و آسیایی روز‌های پرخبری را پشت سر گذاشتند.

نقره آسیایی در کارنامه مرندی

مهدی مرندی، والیبالیست شایسته استان، به همراه تیم فولاد سیرجان در رقابت‌های لیگ قهرمانان والیبال باشگاهی آسیا بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

تیم فولاد سیرجان در دیدار نهایی این مسابقات با نتیجه ۳ بر یک مغلوب نماینده اندونزی شد و به مدال نقره این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

سه بانوی قزوینی در اردوی تیم ملی هاکی

با دعوت کادر فنی تیم ملی هاکی چمنی بانوان، مائده رضاخانی، آرمیتا حاج‌عبو و ریحانه کشاورز به اردوی آماده‌سازی تیم ملی فراخوانده شدند.

این اردو از امروز آغاز شده و تا دوم خرداد در تهران ادامه دارد.

گفتنی است هدایت ملی‌پوشان استان را در این اردو، مبینا قهرمانی، مربی قزوینی، بر عهده دارد.

حضور مربی قزوینی در رقابت‌های قهرمانی آسیا

مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا و انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویا در شهر اولانباتور مغولستان برگزار می‌شود و عرفان حیدری، مربی قزوینی، هدایت تیم ملی اندونزی را در این رقابت‌ها بر عهده دارد.