بر اساس آخرین آمار شرکت آب و فاضلاب، تنها ۳۴ درصد از مشترکان، الگوی مصرف آب را رعایت می‌کنند؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مصرف، خارج از چارچوب استاندارد تعیین‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان در خبر ۲۰ شبکه قزوین گفت: الگوی مصرف هر خانوار قزوینی ماهانه ۱۱ متر مکعب است و هر شهروند قزوینی ۲۶ تا ۴۶ در صد بیشتر از سرانه استاندارد آب مصرف می‌کند.

وی افزود: سرانه استاندارد مصرف آب در شرایط اقلیمی مناسب ۱۵۰ لیتر در شبانه روز است.

به گفته لامعی؛ ۳۴ درصد شهروندان طبق الگو، ۵۱ درصد پر مصرف و ۱۵ در صد بد مصرف هستند.

بیش از ۴۹۹ هزار نفر مشترک آب در استان قزوین وجود دارد.