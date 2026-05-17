امتحانات پایان سال پایههای هفتم تا دهم در استان کرمانشاه غیرحضوری شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه از غیرحضوری شدن امتحانات پایان سال تحصیلی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه
، بهرام سلیمانی روز یکشنبه اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمدهای از ماههای سال تحصیلی در بستر آموزش مجازی سپری شده است و همچنین با در نظر گرفتن دغدغه و نگرانی خانوادهها برای حضور فرزندانشان در مدارس، مقرر شد با استفاده از ظرفیت اختیارات تفویض شده به استانداران، امتحانات پایههای یادشده به صورت غیرحضوری برگزار شود.
وی افزود: بر این اساس، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه موظف شده است اقدامات لازم برای برقراری شرایط مناسب به منظور برگزاری غیرحضوری این امتحانات را فراهم آورد.
معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش نگرانی خانوادهها و رعایت عدالت آموزشی در شرایطی اتخاذ شده که دانشآموزان بخش قابل توجهی از آموزش خود را در فضای مجازی دنبال کردهاند.