به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه سی‌ام اردیبهشت روز جمعیت اعضا کمیسیون حمایت از خانواده مجلس در مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور حضوریافتند. امیرحسین بانکی پور، رییس کمیسیون در دیدار با رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: همزمان با هفته جمعیت و ازدواج آمدیم که یک خدا قوت به مدیر جدید ثبت احوال بگوییم.

وی افزود: طبق آخرین رصد جمعیتی که در مرکز رصد جمعیت ثبت احوال مرور کردیم با اینکه موالید در سال‌های اخیر کاهش یافته؛ اما شدت این کاهش نسبت به قبل از قانون جوانی جمعیت نیز شیب کاهشی داشته است به طوری که طبق آمار، امسال، خوشبختانه ۸۰ هزار کاهش موالید داشتیم.

بانکی پور گفت: تاکنون ۵۰ درصد از قانون جوانی جمعیت تحقق یافته و نکته مهم و قابل اتکا این است که الگوی تولد فرزندآوری به فرزند سوم چهارم و پنجم رشد معناداری یافته به طوری که این تعداد نسبت به قبل از قانون مجموع سه فرزند به بالا ۶۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از لحاظ تعدادی میزان تولد فرزند سوم و بیشتر در سال گذشته ۶۵ هزار نفر نسبت به قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش داشته است و ۱۴۰۴ نیز ۵۰ هزار نفر رشد داشته است.

بانکی پور گفت: خبر خوش اینکه طبق گزارش ثبت احوال که تایید کننده همین موضوع هست سقط جنین ۵۲ درصد کاهش یافته است.

وی درخصوص تسهیلات فرزنداوری و ازدواج بانک‌ها گفت: در بودجه امسال ۷۴ درصد میزان تسهیلاتی که بانک‌ها می‌بایست به خانواده‌ها، تحت عنوان فرزندآوری و ازدواج اعطا کنند افزایش یافته است به طوری که اعتباری ک سال گذشته بانک‌ها دراین حوزه ۲۷۰ همت بود که با تصویب نمایندگان مجلس به ۴۳۰ همت افزایش یافت.

رییس کمیسیون حمایت ازخانواده مجلس افزود: با افزایش اعتبار تسهیلات، همه کسانی که از سال گذشته در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند وام خود را امسال دریافت میکنند و همچنین کسانی هم که امسال ازدواج میکنند و یا صاحب فرزند خواهند شد نیز تا پایان سال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.