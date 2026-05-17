پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۱۶ خرداد، از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی راه آهن شمالغرب کشور ، پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.