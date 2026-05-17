فرمانده سپاه ناحیه شهرستان چوار گفت: با مشارکت بسیجیان و خیرین ۱۱۴ بسته معیشتی میان نیازمندان این شهرستان تهیه و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ سرهنگ «غلامرضا رئیسی» فرمانده سپاه ناحیه شهرستان چوار اظهار داشت: در اقدامی خداپسندانه، حوزه مقاومت بسیج چوار با همکاری بسیجیان، گروههای جهادی و خیرین، اقدام به جمعآوری و آمادهسازی ۱۱۴ بسته معیشتی کرد.
وی افزود: این بستهها شامل اقلام و ارزاق عمومی مورد نیاز خانوارهای کمبرخوردار است که با مشارکت گسترده مردمی تهیه شده و در اختیار جامعه هدف قرار میگیرد.