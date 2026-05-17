به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمددهقان چناری با اشاره به اینکه کار برداشت محصول گل محمدی از نیمه فروردین ماه آغاز شده و تا نیمه خردادماه ادامه دارد، افزود: در استان یزد ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی داریم.وی ادامه داد:گل محمدی در اکثر شهرستان‌های استان یزد به دلیل مقاوم و کم آبخواه بودن کشت و برداشت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:مهمترین محصول گل محمدی، گلاب است که هم به شهر‌های مختلف کشور ارسال می‌شود و هم به کشور‌های حوزه خلیج فارس و حتی به کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. مسئول جهاد کشاورزی گاریزات گفت: در استان یزد ۱۵۰ کارگاه سنتی گلابگیری و ۱۰ واحد مکانیزه صنعتی به کار گلابگیری مشغول هستند.