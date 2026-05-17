مسئول جهاد کشاورزی گاریزات:کار برداشت محصول گل محمدی از سطح ۶۵۰ هکتار از مزارع استان یزد تا نیمه خردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمددهقان چناری با اشاره به اینکه کار برداشت محصول گل محمدی از نیمه فروردین ماه آغاز شده و تا نیمه خردادماه ادامه دارد، افزود: در استان یزد ۶۵۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی داریم.وی ادامه داد:گل محمدی در اکثر شهرستانهای استان یزد به دلیل مقاوم و کم آبخواه بودن کشت و برداشت میشود.
وی خاطرنشان کرد:مهمترین محصول گل محمدی، گلاب است که هم به شهرهای مختلف کشور ارسال میشود و هم به کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی به کشورهای اروپایی صادر میشود. مسئول جهاد کشاورزی گاریزات گفت: در استان یزد ۱۵۰ کارگاه سنتی گلابگیری و ۱۰ واحد مکانیزه صنعتی به کار گلابگیری مشغول هستند.