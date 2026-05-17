نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی «به نام ایران» با آثاری از هنرمندانی برجسته در فرهنگسرای نیاوران برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه گروهی «به نام ایران» با هدف تقویت همدلی هنرمندان و حمایت از اقتصاد هنرهای تجسمی، در فرهنگسرای نیاوران برپا شده است.
در این نمایشگاه، ۸۰ اثر از هنرمندانی، چون آیدین آغداشلو، محمد احصایی، صادق تبریزی، جعفر روحبخش، ناصر اویسی، کامبیز درمبخش، پرویز شاپور و...، با همکاری گالریهای آرتیبیشن، ثالث، لیام، کارشیو، نیان و بُنآرت و کیوریتوری الهام دانش به نمایش در آمدهاست.
آیدین مهدیزاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، سید محسن خاتمی رئیس فرهنگسرای نیاوران، جعفر واحدی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، ابوالقاسم خوشرو، فرزین پیروزپی، علی آینهساز، امید زندگانی، بیتا فیاضی، آرمان گرشاسبی، سعید معیریزاده و... از جمله هنرمندان و مسئولان حاضر در این رویداد بودند.
نمایشگاه «به نام ایران»، تا ۸ خرداد ۱۴۰۵، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹، میزبان علاقهمندان به هنرهای تجسمی است.